Il dossier Consob è stato concluso, consentendo di proseguire con le nomine rimanenti per il Governo. Ora si attende la definizione delle altre posizioni chiave prima delle elezioni politiche. La fase riguarda le nomine di enti e organismi pubblici, con un focus sulle ultime nomine ancora da completare. La conclusione del processo di nomine è funzionale all’assetto istituzionale prima del voto.

ROMA Archiviato il dossier Consob ora si guarda alla definizione completa dell’ultimo importante giro di nomine per il Governo prima delle elezioni politiche. Così, dopo l’accelerazione improvvisa degli ultimi due giorni e la nomina di Guido Stazi, attuale segretario generale dell’Antitrust ed esperto di piattaforme elettroniche e big data alla presidenza della Commissione per i mercati e la Borsa, adesso mancano da riempire altre importanti caselle, a partire dall’ Anac. Parte così, dopo l’indicazione del Governo, l’iter per l’insediamento di Stazi. La candidatura annunciata viene sottoposta al giudizio del Parlamento per un parere obbligatorio ma non vincolante, espresso dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sciolto il nodo Consob, ora le altre nomine

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