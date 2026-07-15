Una sentenza definitiva ha stabilito una condanna di 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere coinvolto nel tragico episodio avvenuto nel 2021. In quell'occasione, l’uomo sparò durante una rapina nella sua gioielleria, causando la morte di due dei rapinatori e ferendone un terzo. La causa scatenante è stata l’ingresso dei criminali nel negozio, secondo quanto affermato dal portavoce delle autorità. La decisione è stata confermata in via definitiva dal tribunale competente.

È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ferì un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria. La I sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, confermando integralmente la sentenza emessa nel dicembre scorso dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino. I giudici hanno così reso definitiva la condanna per omicidio volontario e tentato omicidio, rideterminata in appello a 14 anni e 9 mesi dopo i 17 anni inflitti in primo grado dal Tribunale di Asti. Durante la requisitoria del processo di primo grado il pm disse: “Difesa? Nei video abbiamo visto un’esecuzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Condanna definitiva per il gioielliere che uccise due rapinatori: 14 anni e 9 mesi. Vannacci: “La causa innescante è l’ingresso dei criminali nel negozio”

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ROGGERO, CONDANNA DEFINITIVA A 14 ANNI E 9 MESI: LA CASSAZIONE CHIUDE IL CASO

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