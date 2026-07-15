Comunicato Stampa | Sesta commissione approvati pareri alla Giunta regionale in materia di cultura e sport
La sesta commissione ha approvato i pareri alla Giunta regionale su cultura e sport. La responsabilità editoriale è del Consiglio regionale del Veneto. Il presidente ha commentato a un quotidiano che, se il pasticcio sulle mascherine fosse stato commesso dal centrodestra, avrebbe suscitato diverse polemiche. Per la prima volta, le Consulte studentesche sono state invitate ai lavori del Comitato di alto livello.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
New powers for Police&Crime Commission targeting organised crime -NSW Police Minister Yasmin Catley
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: Sesta commissione, via libera a pareri alla Giunta regionale su cultura, turismo e buono scuolaLa Sesta commissione del Consiglio Veneto ha approvato all’unanimità alcuni pareri da inviare alla Giunta regionale.
Comunicato Stampa: Terza commissione, illustrato Disegno di legge della Giunta regionale in materia di commercioQuesta mattina, durante la seduta della Terza commissione del Consiglio Veneto, è stato presentato un disegno di legge della Giunta regionale...
Temi più discussi: Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere positivo al progetto di legge sull’assestamento del bilancio regionale; Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere positivo al progetto di legge sull’assestamento del bilancio regionale; Sesta commissione, parere positivo al progetto di legge sull’assestamento del bilancio regionale; Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere positivo al progetto di legge sull’assestamento del bilancio regionale.
COMUNICATO STAMPA: Il DDL Caccia Spara Tutto Denunciato alla Commissione Europea. Dopo l'approvazione al Senato, 11.000 Firme aderiscono alla Denuncia Europea del Partito Animalista Italiano, con primo firmatario l'avv. Cristiano Ceriello, il DDL facebook
Comunicato Stampa: Sesta commissione, approvati pareri alla Giunta regionale in materia di cultura e sportLa Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d’Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso ... giornaledibrescia.it
Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere positivo al progetto di legge sull'assestamento del bilancio regionaleLa Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito ... iltempo.it