Comunicato Stampa | Sesta commissione approvati pareri alla Giunta regionale in materia di cultura e sport

Notizia in breve

La sesta commissione ha approvato i pareri alla Giunta regionale su cultura e sport. La responsabilità editoriale è del Consiglio regionale del Veneto. Il presidente ha commentato a un quotidiano che, se il pasticcio sulle mascherine fosse stato commesso dal centrodestra, avrebbe suscitato diverse polemiche. Per la prima volta, le Consulte studentesche sono state invitate ai lavori del Comitato di alto livello.