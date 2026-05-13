Comunicato Stampa | Sesta commissione via libera a pareri alla Giunta regionale su cultura turismo e buono scuola
La Sesta commissione del Consiglio Veneto ha approvato all’unanimità alcuni pareri da inviare alla Giunta regionale. I temi trattati riguardano la cultura, il turismo e il bonus scuola. La riunione è stata presieduta da un rappresentante di Fratelli d’Italia e si è svolta senza particolari intoppi, con le discussioni che si sono concentrate su questioni di interesse regionale.
La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, e l'assessore regionale, Valeria Mantovan, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 25, relativo al Piano 2026 degli interventi per la cultura, impostato sul Programma triennale approvato dal Consiglio nel 2022, tuttora vigente, e caratterizzato dalla necessità di fornire, dopo l'approvazione della legge di Bilancio 2026-28, lo strumento per avviare le singole azioni.🔗 Leggi su Iltempo.it
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