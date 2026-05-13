Comunicato Stampa | Sesta commissione via libera a pareri alla Giunta regionale su cultura turismo e buono scuola

La Sesta commissione del Consiglio Veneto ha approvato all’unanimità alcuni pareri da inviare alla Giunta regionale. I temi trattati riguardano la cultura, il turismo e il bonus scuola. La riunione è stata presieduta da un rappresentante di Fratelli d’Italia e si è svolta senza particolari intoppi, con le discussioni che si sono concentrate su questioni di interesse regionale.

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