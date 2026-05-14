Comunicato Stampa | Terza commissione illustrato Disegno di legge della Giunta regionale in materia di commercio

Questa mattina, durante la seduta della Terza commissione del Consiglio Veneto, è stato presentato un disegno di legge della Giunta regionale dedicato al settore del commercio. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti, che hanno esaminato i contenuti del provvedimento. Il testo riguarda normative e regolamenti destinati a influenzare le attività commerciali nella regione. La proposta di legge verrà ora analizzata nei dettagli prima di eventuali passaggi successivi nel percorso legislativo.

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