Comunicato Stampa | Terza commissione illustrato Disegno di legge della Giunta regionale in materia di commercio
Questa mattina, durante la seduta della Terza commissione del Consiglio Veneto, è stato presentato un disegno di legge della Giunta regionale dedicato al settore del commercio. La discussione ha coinvolto vari rappresentanti, che hanno esaminato i contenuti del provvedimento. Il testo riguarda normative e regolamenti destinati a influenzare le attività commerciali nella regione. La proposta di legge verrà ora analizzata nei dettagli prima di eventuali passaggi successivi nel percorso legislativo.
Presentato questa mattina, nel corso dei lavori della Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), alla quale ha partecipato l'assessore regionale Massimo Bitonci, il disegno di legge n. 71, di iniziativa della Giunta, rubricato “Disciplina del settore commercio nella Regione del Veneto”. L'iniziativa legislativa, in estrema sintesi, mira al riordino della materia attraverso la semplificazione, la razionalizzazione e l'aggiornamento del quadro normativo di settore, intervenendo in materia di commercio su area privata e al dettaglio su area pubblica, stampa quotidiana e periodica, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché impianti di distribuzione di carburanti. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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