Cresciuta tra i filari delle vigne, Marianna Velenosi sarà ad Agrofutura di Pesaro per portare la sua esperienza come giovane viticoltrice. Oggi è fermamente legata al territorio e vede qui la sua vita, ma non è sempre stato così. "Per un periodo pensavo che sarei rimasta all’estero, perché lavoravo per un gruppo francese sempre nel settore del vino; poi, però, ho capito che il modo migliore per mettere a frutto le esperienze fatte era riportarle a casa. Ho sentito il richiamo delle Marche e il senso di responsabilità di voler tornare nella mia città natale per creare valore aggiunto nel territorio". Che cosa ha significato per te prendere in mano l’azienda di famiglia? "Raccogliere un’eredità importante, costruita con passione e sacrificio da mia madre Angela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Competere nel mondo mantenendo l’identità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1 Owners €4.2BN MotoGP Move Explained | Carlos Ezpeleta

Notizie e thread social correlati

Cambiare l’Europa è possibile: la proposta dei Conservatori per tornare a competere nel mondoDurante il Forum economico dei Conservatori europei in Romania, il primo ministro ha scelto un’immagine simbolica per la chiusura dell’evento.

Djokovic avverte Sinner: “Sono ancora in grado di competere coi migliori al mondo”Novak Djokovic ha dichiarato di essere ancora in grado di competere con i migliori al mondo, mentre si prepara alla semifinale di Wimbledon contro...

Argomenti più discussi: Maserati Project GT4: il Tridente prepara il ritorno nella categoria GT4 con una speciale GranTurismo - Il Messaggero; Classifica Travel+Leisure: Siena è tra le 15 migliori città d'Europa; Djokovic avverte Sinner | Sono ancora in grado di competere coi migliori al mondo.