Competere nel mondo mantenendo l’identità
Marianna Velenosi, viticoltrice, parteciperà a Agrofutura a Pesaro per condividere la sua esperienza. Cresciuta tra le vigne, oggi si dice legata al territorio e lo considera il suo luogo di vita. In passato, però, la sua relazione con questa realtà non era così consolidata. La sua presenza all’evento mira a raccontare il percorso di crescita e di affermazione nel settore vitivinicolo.
Cresciuta tra i filari delle vigne, Marianna Velenosi sarà ad Agrofutura di Pesaro per portare la sua esperienza come giovane viticoltrice. Oggi è fermamente legata al territorio e vede qui la sua vita, ma non è sempre stato così. "Per un periodo pensavo che sarei rimasta all’estero, perché lavoravo per un gruppo francese sempre nel settore del vino; poi, però, ho capito che il modo migliore per mettere a frutto le esperienze fatte era riportarle a casa. Ho sentito il richiamo delle Marche e il senso di responsabilità di voler tornare nella mia città natale per creare valore aggiunto nel territorio". Che cosa ha significato per te prendere in mano l’azienda di famiglia? "Raccogliere un’eredità importante, costruita con passione e sacrificio da mia madre Angela. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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