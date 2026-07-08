Djokovic avverte Sinner | Sono ancora in grado di competere coi migliori al mondo

Novak Djokovic ha dichiarato di essere ancora in grado di competere con i migliori al mondo, mentre si prepara alla semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner. A 39 anni, il tennista serbo continua a impressionare il pubblico e gli addetti ai lavori, mantenendo un alto livello di prestazioni nel torneo. La sfida contro il numero 1 al mondo si svolgerà nelle prossime ore.

Novak Djokovic si prepara alla semifinale di Wimbledon contro Jannik Sinner: le sue dichiarazioni in vista del match contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic non molla la presa continua a stupire il mondo dello sport anche a 39 anni. Ieri sera il campione serbo ha scritto l’ennesima pagina indelebile della sua immensa carriera, riuscendo a battere Felix Auger-Aliassime dopo una battaglia di oltre cinque ore e qualificandosi per la semifinale di Wimbledon, dove affronterà Jannik Sinner. In conferenza stampa è arrivato anche il paragone con Leo Messi, altro 39enne che sta incantando il pianeta. Sorridendo, il serbo ha risposto: “Sarebbe bello giocare 90 minuti come lui”. 🔗 Leggi su Sportface.it

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