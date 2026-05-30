Durante il Forum economico dei Conservatori europei in Romania, il primo ministro ha scelto un’immagine simbolica per la chiusura dell’evento. La proposta dei Conservatori si concentra su un rinnovamento delle politiche europee per migliorare la competitività globale. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure o le strategie discusse durante l’incontro. La discussione si è focalizzata sulla necessità di riforme per rafforzare l’Europa nel contesto internazionale.

L’immagine che resta impressa è quella scelta da Mateusz Morawiecki per chiudere il Forum economico dei Conservatori europei in Romania. « L’inverno sta arrivando», avverte il presidente di Ecr party, richiamando il celebre motto del Trono di Spade. Nella saga è il segnale di una minaccia che incombe mentre i regni restano divisi e distratti da conflitti interni. È la stessa metafora utilizzata dall’ex primo ministro polacco per descrivere l’Europa di oggi: un continente che rischia di presentarsi frammentato e meno competitivo proprio mentre la pressione economica e geopolitica dall’esterno si fa sempre più intensa. Per due giorni la kermesse, ospitata a Cluj-Napoca, ha riunito esponenti politici, imprenditori, analisti e rappresentanti istituzionali provenienti da diversi Paesi Ue e dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cambiare l’Europa è possibile: la proposta dei Conservatori per tornare a competere nel mondo

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