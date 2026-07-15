Competenze digitali dei giovani | l’Italia si ferma al 68,50% contro il 74,6% europeo I dati Eurostat premiano le ragazze
L’Italia si ferma al 68,5% nelle competenze digitali dei giovani, rispetto al 74,6% dell’Europa. I dati Eurostat, pubblicati in occasione della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, evidenziano che le ragazze ottengono punteggi migliori rispetto ai ragazzi in questa classifica.
In occasione della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, Eurostat ha pubblicato un aggiornamento sulle abilità informatiche dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Crisi carburante, in Italia il traffico aereo non si ferma: ad aprile aumento dei voli secondo l’EurostatNonostante la crisi del carburante, il traffico aereo in Italia non ha subito una battuta d’arresto.
Meme e informazione: il 31,1% dei giovani scopre l’attualità sui social, i nuovi dati sulle abitudini digitaliSecondo le ultime ricerche, il 31,1% dei giovani utilizza i social media come fonte principale per scoprire le notizie di attualità.
Temi più discussi: Giornata mondiale delle competenze giovanili; World Youth Skills Day: competenze per il futuro e ruolo della scuola nella transizione verso il lavoro; Al via il progetto Donne e Intelligenza Artificiale: corsi di formazione digitale gratuiti per giovani donne tra i 16 e i 25 anni; Al via il Digital Lab.
Competenze digitali dei giovani: l’Italia si ferma al 68,50% contro il 74,6% europeo. I dati Eurostat premiano le ragazzeIn occasione della Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, Eurostat ha pubblicato un aggiornamento sulle abilità informatiche dei ragazzi tra i 16 e i 24 anni. I numeri ci dicono che, a livello ... orizzontescuola.it
Il paradosso dei giovani adulti: perché la #Scuola (e il sistema formativo in generale…) deve farsi comunità: oltre 1 giovane su 4 tra i 25 e i 34 anni mostra fragilità nelle #competenze cognitive fondamentali (comprensione del testo, calcolo, risoluzione proble x.com
UnoTv Web. . Banca Monte Pruno, investire in sapere: successo per il secondo corso di Excel Formazione e competenze digitali sempre più al centro delle opportunità per i giovani del territorio. A Sant’Arsenio si è svolta la seconda edizione del corso di Excel facebook
Competenze, capitale umano e lavoro: in Italia oltre un quarto dei giovani 25-34enni ha una ridotta dotazione di capitale umanoTra gli adulti 25-65enni con basse competenze cognitive il 50% è occupato, valore che sale al 73% nella restante popolazione adulta. giornaledellepmi.it