Meme e informazione | il 31,1% dei giovani scopre l’attualità sui social i nuovi dati sulle abitudini digitali

Secondo le ultime ricerche, il 31,1% dei giovani utilizza i social media come fonte principale per scoprire le notizie di attualità. I meme, spesso associati all'intrattenimento, vengono sempre più utilizzati anche come strumento per trasmettere informazioni. Questa tendenza indica un cambiamento nelle modalità di accesso alle notizie, con un ruolo crescente per contenuti che uniscono umorismo e comunicazione.

Il linguaggio dell'ironia nasconde potenzialità inaspettate e si sta trasformando in un potente canale divulgativo. Esaminando i dati del 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis del 2026, emerge come i formati digitali più irriverenti stiano diventando un vero e proprio strumento per scoprire le notizie, specialmente tra i banchi di scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Protagonisti KDB e McFratm: meme e luoghi comuni rivisitati in chiave ironica. E c'è anche un omaggio a De Laurentiis #SportMediaset - facebook.com facebook