Crisi carburante in Italia il traffico aereo non si ferma | ad aprile aumento dei voli secondo l'Eurostat
Nonostante la crisi del carburante, il traffico aereo in Italia non ha subito una battuta d’arresto. Secondo le statistiche Eurostat, tra marzo e aprile si è registrato un incremento nel numero di voli nel paese, una delle poche nazioni europee a mostrare questa tendenza, insieme alla Spagna. I dati indicano che i voli italiani sono continuati a crescere anche in un periodo di incertezza per il settore.
L'Italia sembra voler continuare a viaggiare nonostante l'incertezza della crisi carburante. Secondo i dati Eurostat, i voli sono aumentati da marzo ad aprile, una delle poche eccezioni in Europa, oltre alla Spagna. Nonostante la grande incognita sull'estate 2026, gli italiani sembrano non abbandonare il loro desiderio di spostamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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