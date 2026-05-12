Crisi carburante in Italia il traffico aereo non si ferma | ad aprile aumento dei voli secondo l'Eurostat

Nonostante la crisi del carburante, il traffico aereo in Italia non ha subito una battuta d’arresto. Secondo le statistiche Eurostat, tra marzo e aprile si è registrato un incremento nel numero di voli nel paese, una delle poche nazioni europee a mostrare questa tendenza, insieme alla Spagna. I dati indicano che i voli italiani sono continuati a crescere anche in un periodo di incertezza per il settore.

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