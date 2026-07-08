Il Como lascia strada libera all' Inter per Chalobah | Suwarso chiama Marotta niente aste

L'Inter ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il trasferimento di Chalobah, lasciando libera al Como l’opportunità di acquistarlo senza gare d’asta. Suwarso ha contattato i vertici dell’Inter, che hanno deciso di non partecipare a aste o trattative competitive. La trattativa tra le due squadre si è dunque risolta con un’intesa diretta, evitando confronti sul mercato per il difensore.

Rivali in campo, rivali sul mercato. Nelle ultime ore, però, Inter e Como hanno messo in atto una sorta di "patto di non belligeranza" per quanto riguarda Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea, infatti, piace, e non poco, sia ai nerazzurri, sia ai lariani, che già si erano sfidati per Nico Paz e che hanno messo entrambi gli occhi su Khalaili. Una "guerra" a cui avrebbe provato a mettere fine direttamente il presidente azzurro Mirwan Suwarso., Secondo Fabrizio Romano, il numero uno del Como avrebbe chiamato il presidente nerazzurro Beppe Marotta per comunicargli che non avrebbe alcuna intenzione di partecipare ad aste per Chalobah. In pratica, il Como proverà ad assicurarsi l'inglese soltanto se l'Inter non intenderà procedere con la trattativa per portarlo a Milano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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