Fiamme alte nel cuore di Napoli | incendio in un’area di 2 3mila metri quadrati

Notizia in breve

Nel cuore di Napoli, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato su un’area di circa 2.000-3.000 metri quadrati. I vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, che sono intervenuti in via Cupa Vicinale dell’Olivo. Le fiamme hanno generato alte colonne di fuoco e hanno richiesto l’attivazione delle squadre di emergenza. La situazione è ancora in fase di gestione.