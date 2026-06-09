Fiamme alte nel cuore di Napoli | incendio in un’area di 2 3mila metri quadrati
Nel cuore di Napoli, un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato su un’area di circa 2.000-3.000 metri quadrati. I vigili del fuoco hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale, che sono intervenuti in via Cupa Vicinale dell’Olivo. Le fiamme hanno generato alte colonne di fuoco e hanno richiesto l’attivazione delle squadre di emergenza. La situazione è ancora in fase di gestione.
I carabinieri della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti in via Cupa Vicinale dell’Olivo su richiesta dei vigili del fuoco per un grosso incendio.A prendere fuoco un capannone in un’area di 23mila metri quadrati. In fiamme 3 grossi frigoriferi utilizzati per la conservazione di prodotti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Napoli, incendio in una palazzina ai Quartieri Spagnoli
Notizie e thread social correlati
Incendio al Parco Don Bosco di Bologna, in fiamme 2mila metri quadrati di sterpaglieDomenica 3 maggio si è verificato un incendio al Parco Don Bosco di Bologna, nella zona Fiera.
Bulgarograsso, incendio sul tetto: 100 metri quadrati in fiamme, sette persone fuori casaNel primo pomeriggio di oggi, un incendio ha coinvolto il tetto di una casa in via Per Appiano a Bulgarograsso.
Temi più discussi: Incendio, auto in fiamme nel cuore del quartiere, area transennata e vigili del fuoco al lavoro; Falla su una barca, che rischia di affondare: intervento dei vigili del fuoco; Brucia un'auto, le fiamme provocano anche il rogo di un appartamento; Incendio in corso: a fuoco vegetazione e sterpaglie. Fiamme alte.
CODEVIGO (PD). ROTOBALLE IN FIAMME, INDAGINI SULLE CAUSE 80 palle di fieno a fuoco in via del Groppone a Conche di Codevigo (Pd). L’allarme è scattato nel cuore della notte, poco prima delle 4.00. 12 uomini dei Vigili del Fuoco e quattro mezzi al l facebook
Incendio nella notte: le fiamme avvolgono una legnaia, paura per le case vicineCOSEANO (UDINE). Momenti di forte apprensione nel cuore della notte scorsa, tra il 25 e il 26 maggio, quando un tremendo incendio è divampato a pochi passi da un'abitazione e ha distrutto una legnaia. ildolomiti.it
In fiamme lo storico teatro Sannazaro, nel cuore di Napoli3 di 15 foto Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro - RIPRODUZIONE RISERVATA 4 di 15 foto Incendio nel cuore di Napoli, in fiamme il teatro Sannazzaro - RIPRODUZIONE RISERVATA 5 ... ansa.it