commercio alimentare iscrizioni per il corso

Dal 21 luglio a Pistoia partirà un corso organizzato da Cescot Confesercenti dedicato a chi vuole avviare un’attività nel commercio alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande. Il programma include formazione su igiene e sicurezza alimentare, gestione operativa e organizzazione del lavoro. Le iscrizioni sono aperte e il corso si rivolge a futuri operatori del settore.

PISTOIA Igiene e sicurezza degli alimenti, gestione operativa, organizzazione del lavoro. A Pistoia prende il via dal 21 luglio il nuovo corso di Cescot Confesercenti per coloro che intendono aprire un’attività nel settore del commercio alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande. Il percorso formativo obbligatorio Sab (somministrazione alimenti e bevande), della durata di 90 ore, consentirà ai partecipanti di acquisire le conoscenze necessarie per affrontare gli adempimenti previsti nella fase di avvio e per condurre un esercizio commerciale in modo sicuro, efficiente e nel rispetto degli standard qualitativi. Le lezioni, in orario serale, si svolgeranno nella sede di Cescot Confesercenti Pistoia, in via Galvani 17, a Sant’Agostino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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