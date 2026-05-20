Corso da agente Iscrizioni aperte
Sono aperte le iscrizioni per il corso di agente rappresentante di commercio che si terrà a Seregno, presso il Centro di formazione professionale Pertini di Afol Monza Brianza, a partire dal mese di giugno. Il percorso formativo si rivolge a chi desidera acquisire competenze specifiche per intraprendere questa professione. Le iscrizioni rimangono aperte fino a esaurimento posti e sono rivolte a tutti coloro che vogliono seguire questa strada, senza limiti di età.
Aperte le iscrizioni al corso “Agente rappresentante di commercio” in partenza a Seregno a giugno al Centro di formazione professionale Pertini di Afol Monza Brianza. I requisiti per la partecipazione al corso sono quelli previsti dal programma Gol. Il corso mira a potenziare la professionalità degli allievi, accrescendone in maniera pratica e intuitiva l’inserimento nel settore dell’intermediazione commerciale. Il corso, della durata di 130 ore con frequenza giornaliera, ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per sostenere l’esame di idoneità per Agente e rappresentante di commercio per l’iscrizione al Registro Imprese (S.C.I.A.) della Camera di Commercio, valida su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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