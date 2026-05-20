Corso da agente Iscrizioni aperte

Sono aperte le iscrizioni per il corso di agente rappresentante di commercio che si terrà a Seregno, presso il Centro di formazione professionale Pertini di Afol Monza Brianza, a partire dal mese di giugno. Il percorso formativo si rivolge a chi desidera acquisire competenze specifiche per intraprendere questa professione. Le iscrizioni rimangono aperte fino a esaurimento posti e sono rivolte a tutti coloro che vogliono seguire questa strada, senza limiti di età.

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Aperte le iscrizioni al corso “Agente rappresentante di commercio” in partenza a Seregno a giugno al Centro di formazione professionale Pertini di Afol Monza Brianza. I requisiti per la partecipazione al corso sono quelli previsti dal programma Gol. Il corso mira a potenziare la professionalità degli allievi, accrescendone in maniera pratica e intuitiva l’inserimento nel settore dell’intermediazione commerciale. Il corso, della durata di 130 ore con frequenza giornaliera, ha l’obiettivo di fornire le conoscenze necessarie per sostenere l’esame di idoneità per Agente e rappresentante di commercio per l’iscrizione al Registro Imprese (S.C.I.A.) della Camera di Commercio, valida su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Corso da agente. Iscrizioni aperte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Curso Despachante Imobiliário - MATRICULAS ABERTAS ( PROFISSÃO BEM REMUNERADA) Sullo stesso argomento Corso da saldatore. Iscrizioni apertePrende il via a maggio ma ci si può già iscrivere al corso gratuito che si propone di fornire ai partecipanti le competenze per eseguire la saldatura... Faenza: iscrizioni aperte per il corso gratuito di OSS? Cosa scoprirai Come si accede al corso gratuito senza costi di iscrizione? Chi può candidarsi tra i residenti in Emilia Romagna? Cosa prevede il... Corso da agente. Iscrizioni aperteAperte le iscrizioni al corso Agente rappresentante di commercio in partenza a Seregno a giugno al Centro di formazione ... ilgiorno.it #ContabilitàPubblica - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il mio layer agentico di Claude Code GRATUITO che sto costruendo da 6 mesi. Auto-installante, non servono chiavi API, è necessaria solo l'iscrizione a Claude reddit