Alla Camera, il centrodestra è stato sconfitto in un voto decisivo sulla legge elettorale. L’emendamento, promosso da Fratelli d’Italia e sostenuto dalla premier, ha incontrato il rifiuto dell’assemblea contro la maggioranza di governo. La votazione si è svolta martedì pomeriggio, evidenziando divisioni all’interno della coalizione di maggioranza. La sconfitta rappresenta un passo importante nel dibattito sulla riforma elettorale in corso.

Riguardava un emendamento promosso da Fratelli d’Italia e sostenuto esplicitamente da Meloni, su cui la maggioranza era già divisa Martedì pomeriggio alla Camera il centrodestra è stato battuto dall’opposizione in una votazione molto importante sulla legge elettorale. Il voto riguardava un emendamento promosso da Fratelli d’Italia e altri due partiti minori centristi della coalizione (Noi Modarati e l’Unione dei Democratici Cristiani e Democratici). Era stato depositato lunedì, e si era subito capito che Lega e Forza Italia erano contrari: non avevano infatti condiviso la proposta, rifiutandosi di sottoscriverlo, nonostante le varie riunioni succedutesi nei giorni precedenti all’interno del centrodestra per favorire un’intesa. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il governo è stato sconfitto in un importante voto sulla legge elettorale alla Camera

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