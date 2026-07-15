come matt damon ha perso 15 chili per interpretare ulisse nel nuovo film di christopher nolan

Matt Damon ha perso 15 chili per interpretare Ulisse nel nuovo film di Christopher Nolan. La pellicola, basata sull’Odissea, è prevista per il 2026. Nel cast figurano anche Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron.

Non c’è dubbio che l’ Odissea sia il film più atteso del 2026. Con Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e Charlize Theron nei ruoli principali (tra gli altri), Christopher Nolan è riuscito a riunire il cast più completo e prestigioso di Hollywood degli ultimi tempi. Per il regista, si tratta del suo film più ambizioso e costoso fino ad oggi. Girato interamente con telecamere IMAX, utilizzando 600 mila metri di pellicola e richiedendo 91 giorni di riprese, si può dire che l’intero processo sia stato più che intenso per tutti coloro che hanno lavorato al film. Per molti attori, inoltre, si aggiunge un processo di preparazione ai propri ruoli che va ben oltre l’apprendimento del copione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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How Matt Damon Lost 40 Lbs To Become Odysseus In The Odyssey

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