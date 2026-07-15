Com’è l’Odissea di Nolan

Christopher Nolan ha completato il suo nuovo film, segnando un passo avanti rispetto alle sue opere precedenti. Pur mantenendo alcuni temi ricorrenti come il tempo e la memoria, il regista si è spinto oltre i confini abituali della sua filmografia. La pellicola rappresenta una svolta in termini di stile e approccio narrativo, pur senza abbandonare le sue caratteristiche distintive. La produzione è stata realizzata con un investimento consistente e ha richiesto un impegno particolare in termini di effetti visivi e montaggio.

Finalmente Christopher Nolan ha lasciato la sua Itaca. No, non ha dimenticato le sue origini, non ha abbandonato del tutto le sue ossessioni (il tempo da sfidare, la memoria da ritrovare, le case a cui tornare), ma è andato oltre i suoi soliti confini. Ispirato dal vagabondare di Ulisse, N olan è diventato un esploratore con tanta voglia di spingersi laddove non si era mai spinto. Di guardare dove non aveva mai osato sbirciare prima. Così la sua Odissea diventa un enorme falò in cui bruciare il vecchio Nolan razionale, freddo e cervellotico e rinascere dalle ceneri come un regista nuovo. Coerente col passato, ma rinato nello stile narrativo. Sì, perché la sua Odissea è una grande epopea umana, che ti fa sentire per quasi tre ore tutta la fatica di Ulisse e tutta la fallibilità dell’essere umano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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LOdissea di Nolan non mi Convince PER NIENTE

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L'Odissea è deludente reddit