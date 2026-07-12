Un vigile del fuoco italiano in Venezuela ha riferito che il paese è completamente distrutto, ma le persone cercano di ricostruire. Durante un intervento, sono riusciti a salvare una ragazza. Ha spiegato che la sfida principale è mantenere il controllo in mezzo alla devastazione, senza lasciarsi distrarre dalla volontà di aiutare.

«La cosa più difficile in questi casi è mantenere il controllo. Sei in mezzo alla catastrofe e non puoi farti distrarre da niente, nemmeno dalla voglia di aiutare gli altri». Simone Sega ha 55 anni, da 30 lavora nei Vigili del fuoco di Padova e oggi è il team leader del TAST il «Tecnical assistance and support team», la squadra italiana che interviene nelle catastrofi mondiali a supporto della Protezione civile europea e delle squadre dell'USAR «Urban search rescue». Semplificando: sono quelli che partono per estrarre le persone dalle macerie o per organizzare il coordinamento delle emergenze. Un'unità complessa, fatta di solo 25 persone in tutta Italia. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Il vigile del fuoco padovano in Venezuela: «Lì è tutto distrutto, ma le persone hanno voglia di ripartire. Abbiamo salvato una ragazza»

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