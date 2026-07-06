Un messaggio pubblicato sui social da un giornalista chiede all’ex ministro Speranza dove sia finito, ironizzando sulla sua assenza mentre si parla di Covid. La “cartolina” invita a riflettere sulla sua presenza o meno nel dibattito, con la domanda “Decaparecido in vigile attesa?”. Speranza, ex ministro della Salute durante i governi Conte II e Draghi, è stato coinvolto nello scandalo delle mascherine durante la sua gestione della pandemia.

Roberto Speranza e la strategia dell’opossum. Parliamo dell’ex ministro della Salute, durante il governo Conte II e Draghi, protagonista insieme al leader 5Stelle della stagione del covid tornata prepotentemente alla ribalta con lo scandalo delle mascherine. A chiedere lumi all’ex titolare della Salute, Mario Giordano nella rubrica La cartolina pubblicata da La Verità. Giordano fa nero Speranza: Ma dove è finito?. “Mi scusi, ma dov’è finito? È riuscito nell’impresa di far perdere le sue tracce: per ritrovarla ci vorrebbe una puntata speciale di Chi l’ha visto, ma purtroppo in questo momento il trono di Federica Sciarelli è vacante e non sappiamo a chi rivolgerci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Segui gli aggiornamenti su Covid.

© Secoloditalia.it - La “cartolina” di Giordano all’ex ministro Speranza: “Si parla di covid ma lei dove è finito? Decaparecido in vigile attesa?”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Affari Tuoi, si infrange la speranza di Stefano De Martino. E parla di Bonolis

“Volevamo un cane piccolo ma ci siamo innamorati di Grace. L’educazione? Si basa sull’uso appropriato dei premietti, lei è una di famiglia”: Marco Liorni parla della sua GraceMarco Liorni ha condiviso il suo rapporto con Grace, un pastore tedesco di nove anni.