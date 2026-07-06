La cartolina di Giordano all’ex ministro Speranza | Si parla di covid ma lei dove è finito? Decaparecido in vigile attesa?
Un messaggio pubblicato sui social da un giornalista chiede all’ex ministro Speranza dove sia finito, ironizzando sulla sua assenza mentre si parla di Covid. La “cartolina” invita a riflettere sulla sua presenza o meno nel dibattito, con la domanda “Decaparecido in vigile attesa?”. Speranza, ex ministro della Salute durante i governi Conte II e Draghi, è stato coinvolto nello scandalo delle mascherine durante la sua gestione della pandemia.
Roberto Speranza e la strategia dell’opossum. Parliamo dell’ex ministro della Salute, durante il governo Conte II e Draghi, protagonista insieme al leader 5Stelle della stagione del covid tornata prepotentemente alla ribalta con lo scandalo delle mascherine. A chiedere lumi all’ex titolare della Salute, Mario Giordano nella rubrica La cartolina pubblicata da La Verità. Giordano fa nero Speranza: Ma dove è finito?. “Mi scusi, ma dov’è finito? È riuscito nell’impresa di far perdere le sue tracce: per ritrovarla ci vorrebbe una puntata speciale di Chi l’ha visto, ma purtroppo in questo momento il trono di Federica Sciarelli è vacante e non sappiamo a chi rivolgerci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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