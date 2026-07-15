Dopo la bocciatura della legge elettorale in Parlamento, le opposizioni hanno festeggiato con un boato nell’aula di Montecitorio e un sit-in improvvisato in piazza. La decisione di respingere la proposta legislativa è stata interpretata come un segnale politico per spingere il governo a considerare una crisi di maggioranza. Le opposizioni hanno quindi trasformato il voto in un messaggio diretto alla leadership del governo, chiedendo un cambio di passo politico.

Dal boato nell’aula di Montecitorio al sit-in improvvisato in piazza. La bocciatura della legge elettorale della maggioranza è stata trasformata dalle opposizioni in un messaggio politico più ampio: chiedere a Giorgia Meloni di aprire la crisi di governo. Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, PiùEuropa, Italia Viva e le altre forze dell’opposizione hanno rivendicato il risultato come una prova di compattezza, sostenendo che la sconfitta della maggioranza certifica una frattura interna ormai evidente. Come racconta Giovanna Vitale su Repubblica, il presidio convocato inizialmente da Riccardo Magi contro il “Melonellum” si è trasformato rapidamente «nel battesimo di un nuovo inizio», con tutti i leader del centrosinistra riuniti davanti a Montecitorio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come le opposizioni hanno festeggiato il voto sulla legge elettorale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Schlein ha spiegato le ragioni del No al referendum giustizia

Notizie e thread social correlati

Governo, oggi il voto sulla legge elettorale: ok di Lega e FI alle preferenze. Meloni sfida opposizioni: “No voto segreto”. Schlein: “Una farsa”: news in direttaOggi alla Camera si vota sulla legge elettorale, con la maggioranza chiamata ad approvare la riforma.

Legge elettorale, le opposizioni si aggrappano al voto segreto: l’emendamento sulle preferenze non passa per un votoL’emendamento proposto dalle opposizioni, che prevedeva un sistema misto di capilista bloccati e preferenze, è stato respinto dall’aula attraverso un...

Argomenti più discussi: L’opposizione festeggia in piazza e occupa l’aula: adesso tocca a noi. Schlein: siamo stati perfetti; L’opposizione di Festa sbarca su Facebook: nel mirino il cambiamento di Pizza; Arriva il voto ai fuorisede per politiche, referendum ed europee: ecco come funziona; Avellino, la nuova consiliatura è già sotto esame.

Io non capisco come Meloni possa fare finta di niente. Il suo partito presenta un emendamento che tiene contenti tutti. Lega e Forza Italia dicono ok lo votiamo. Lei oggi chiede il voto palese, ma le opposizioni quello segreto. Fa parte del gioco. Hanno capito ch x.com

Opposizioni lasciano la commissione Lavoro: 'È una pantomima' sul DLLe opposizioni hanno abbandonato i lavori della commissione Lavoro della Camera l'8 giugno 2026, durante l'esame del decreto lavoro. La decisione è stata motivata dalla definizione dell'andamento dei ... it.blastingnews.com