Durante l'ultima puntata di Sprint Zone, Simone Collio ha detto che Marcell Jacobs è tornato ai livelli di quando dominava le gare d’oro. Ha raccontato di averlo visto a Roma e di aver avuto una reazione di sorpresa. Le recenti prestazioni positive al Golden Gala hanno rafforzato questa opinione. Collio ha anche parlato della condizione atletica eccellente di Jacobs, sottolineando il suo stato di forma attuale.

Le buone indicazioni arrivate nell’ultimo Golden Gala e la condizione olremodo positiva di Marcell Jacobs sono stati soltanto due dei tanti temi trattati da Simone Collio in occasione dell’ultima puntata di Sprint Zone, rubrica di approfondimento in onda sul canale YouTube di OA Sport a cura di Ferdinando Savarese. Il celeberrimo ex velocista, ora fidato fisioterapista di tanti big della Nazionale italiana in prima battuta ha commentato le lodevoli gesta di Larissa Iapichino e di Leonardo Fabbri proprio negli States: “ Eugene è sempre una grandissima competizione, particolare perché rispetto alle altre è in un contesto particolare, con questo stadio meraviglioso all’interno del Campus, c’è un grande pubblico, si percepisce molto un’area americana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Collio si sbilancia: “Marcell Jacobs è tornato quello dei tempi d’oro. Quando l’ho visto a Roma, ho sgranato gli occhi”

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