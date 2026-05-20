Ho ritrovato il fuoco dentro | Marcell Jacobs si carica! Il rilancio | Oro agli Europei? Non c’è due senza tre…

Dopo otto mesi di assenza, l’atleta ha partecipato a un meeting in Italia, gareggiando sui 100 metri, in vista degli Europei di agosto a Birmingham. L’atleta ha dichiarato di aver ritrovato entusiasmo e motivazione, e ha espresso la volontà di conquistare un terzo titolo continentale consecutivo. La competizione si è svolta a Savona e rappresenta il primo passo nel percorso di preparazione verso la manifestazione europea. La partecipazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati di atletica.

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