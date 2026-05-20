Ho ritrovato il fuoco dentro | Marcell Jacobs si carica! Il rilancio | Oro agli Europei? Non c’è due senza tre…
Dopo otto mesi di assenza, l’atleta ha partecipato a un meeting in Italia, gareggiando sui 100 metri, in vista degli Europei di agosto a Birmingham. L’atleta ha dichiarato di aver ritrovato entusiasmo e motivazione, e ha espresso la volontà di conquistare un terzo titolo continentale consecutivo. La competizione si è svolta a Savona e rappresenta il primo passo nel percorso di preparazione verso la manifestazione europea. La partecipazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati di atletica.
Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara dopo otto mesi, scegliendo i 100 metri al Meeting di Savona per incominciare il lungo cammino verso gli Europei previsti ad agosto in quel di Birmingham (Gran Bretagna), dove andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutiva. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è espresso in 10.01 in occasione della finale andata in scena sul rettilineo della Fontanassa, sostenuto però da un vento a favore di 2,7 ms. Il velocista lombardo ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “ Sono contentissimo di essere tornato a correre in Italia. Essere uscito integro da queste due gare è già importante. 🔗 Leggi su Oasport.it
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