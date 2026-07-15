Collettivo identità la mossa Oyarzabal | così la Spagna ha steso la Francia

Da gazzetta.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha battuto la Francia in una partita caratterizzata da un dominio evidente degli iberici, che hanno mostrato un gioco più organizzato e con più idee. La squadra francese, invece, è apparsa in balia delle circostanze e senza un piano tattico chiaro. La vittoria spagnola ha evidenziato le differenze tra le due squadre fin dal primo minuto, senza lasciare spazio a rimpianti per la Francia. È stata una giornata negativa per il tecnico francese, mentre l’allenatore spagnolo ha ottenuto un risultato importante.

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Ha vinto la Spagna ma ha anche perso la Francia. È stato il capolavoro di De la Fuente ma anche la giornata no di Deschamps. Si è capito dal primo minuto che la sfida era sbilanciata, una squadra con palla e idee, l’altra in balia delle situazioni e senza un vero piano organizzativo, e non c’è stato modo di ribaltare la situazione. I bleus avrebbero dovuto stravolgere subito la formazione o giocarsi almeno due cambi dopo mezz’ora. Difficile in una semifinale. Francia-Spagna era una partita complicatissima anche dal punto di vista tattico. La Francia è dominante, controlla il territorio, schiaccia le rivali ma sa rinchiudersi per scatenare i contropiedi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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