Coez ha registrato la terza puntata di “From the Rooftop” su una terrazza con vista sui tetti di Firenze. L’evento si è svolto con circa trenta persone presenti, senza strumenti amplificati. L’artista ha eseguito brani in modo acustico, cercando di riscoprire l’essenza di un concerto dal vivo. La registrazione si è svolta senza l’uso di tecnologie di tuning o di supporti elettronici, puntando su un’esibizione più semplice e diretta.

Cernobbio (Como) – Musica dall’alto. Il terzo capitolo di “From the Rooftop” Coez l’ha realizzato su una terrazza con vista sui tetti di Firenze e domani lo propone (a pelo acqua o quasi) sul palco del Lake Sound Park di Cernobbio, prima tappa lombarda di un cammino che lo vede in scena pure a Gardone Riviera, per “Tener-a-mente“, il 25 e 26 luglio più l’1 e 2 agosto, e a Mantova, per il Summer Festival, il 28 agosto. “Come progetto, “From the Rooftop“ è nato dieci anni fa, quando facevamo musica per YouTube perché era il modo in cui la gente ascoltava i nostri dischi nel mondo underground – racconta l’eroe de “La musica non c’è”, all’anagrafe Silvano Albanese, nato a Nocera Inferiore 43 anni fa e trapiantato a Roma –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coez dal rooftop (che non scotta): “In trenta sul tetto e senza tune. A cercare la vera essenza del live”

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