Il terzo capitolo di From the Rooftop conferma ancora una volta che Coez si muove con libertà nella musica, senza vincoli apparenti. La sua capacità di sperimentare e di seguire le proprie inclinazioni artistiche si manifesta chiaramente in questa fase della sua carriera. Il progetto si aggiunge ai precedenti, mostrando un artista che privilegia l’autonomia creativa e la volontà di esprimersi senza compromettere la propria identità musicale.

Il terzo capitolo di From the Rooftop è l’ennesima riprova che Coez, con la musica, può fare quello che gli pare. Mentre usciamo dalla proiezione di tre delle performance che compongono il nuovo progetto - che appunto comprende una serie di video girati sul tetto del Grand Hotel Baglioni di Firenze, in un upgrade anche produttivo non indifferente - mi racconta di come qui dentro ci sia tutta la sua anima: «Il succo è un po’ anche questo, dimostrare la nostra idea di stile. Se tu guardi l’ MTV Unplugged dei Nirvana aveva un senso che fosse così, perché loro venivano da un genere molto suonato, svuotarlo dava un altro effetto, a me piace questa cosa che si sentono i synth nella nostra versione intima dei pezzi». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - From the Rooftop 3 ci dimostra ancora una volta che Coez, con la musica, può fare quello che gli pare

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