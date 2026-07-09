Al via da Firenze il Coez live 2026 - From the rooftop
Nell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze si è svolto il secondo concerto di Coez del 2026, con tutti i biglietti già venduti. La serata si è svolta sotto il cielo sereno, con il pubblico che ha ascoltato dal vivo le canzoni dell’artista. La prima data si era tenuta il giorno precedente, attirando un pubblico numeroso. Entrambi gli eventi hanno riscosso grande affluenza e sono stati completati senza biglietti disponibili.
Firenze, 9 lug. (askanews) - Dopo il successo della prima data di ieri del Coez live 2026 - From the rooftop, Coez torna con il secondo appuntamento tutto esaurito all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Il tour estivo proseguirà poi con la data dell'11 luglio nell'Anfiteatro degli Scavi di Pompei e in altre suggestive location d'Italia, molte delle quali già completamente sold out. Dal 30 ottobre prenderanno invece il via le tappe autunnali nei principali teatri d'Italia. Nel corso di tutti gli appuntamenti, il cantautore porterà dal vivo anche il suo ultimo progetto From the rooftop 3, pubblicato lo scorso 22 maggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Firenze.
Coez Live 2026 - From the Rooftop - Clip 1: Ali sporche
Notizie e thread social correlati
Coez: «In From the Rooftop 3 non uso l'autotune, voglio tenere tutte le imperfezioni, anche se oggi stanno tutti coi fucili puntati»L'artista ha dichiarato che nel suo ultimo album non utilizza l'autotune, preferendo mantenere tutte le imperfezioni vocali.
Firenze, al via il tour di Coez con due concerti alle CascineIl 8 e 9 luglio, Coez si esibisce all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze con due concerti sold out.
Temi più discussi: Firenze, al via il tour di Coez con due concerti alle Cascine; Coez, la possibile scaletta dei concerti a Firenze; From The Rooftop, doppio sold out al concerto di Coez all'Anfiteatro delle Cascine di Firenze; Coez inaugura da Firenze il From The Rooftop Summer Tour 2026.
A quasi dieci anni dal debutto del progetto, Coez presenta FROM THE ROOFTOP 3, l’evoluzione di una delle sue espressioni artistiche più autentiche e amate. Registrato interamente in presa diretta nella splendida cornice di Firenze, l’album celebra il ritorno facebook
Al via da Firenze il Coez live 2026 - From the rooftopFirenze, 9 lug. (askanews) - Dopo il successo della prima data di ieri del Coez live 2026 - From the rooftop, Coez torna con il secondo appuntamento tutto esaurito all'Anfiteatro delle Cascine di ... msn.com
Coez, la possibile scaletta dei concerti a FirenzeAl via il nuovo tour di Coez. Mercoledì 8 e giovedì 9 luglio il cantautore si esibirà sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze. Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli attesi appuntamenti ... tg24.sky.it
Qualcuno al concerto My Chemical Romance a Firenze il 15/07? reddit