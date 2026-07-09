Al via da Firenze il Coez live 2026 - From the rooftop

Notizia in breve

Nell’Anfiteatro delle Cascine di Firenze si è svolto il secondo concerto di Coez del 2026, con tutti i biglietti già venduti. La serata si è svolta sotto il cielo sereno, con il pubblico che ha ascoltato dal vivo le canzoni dell’artista. La prima data si era tenuta il giorno precedente, attirando un pubblico numeroso. Entrambi gli eventi hanno riscosso grande affluenza e sono stati completati senza biglietti disponibili.