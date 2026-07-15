Flavio Cobolli perde in due set contro Román Andrés Burruchaga all'Atp Umago. Nel corso del match, Cobolli realizza un rovescio a una mano perfetto che sorprende l’avversario e lascia senza parole. La partita si conclude con la sconfitta dell’azzurro, ma il colpo rimane tra i momenti più commentati.

Flavio Cobolli viene battuto in 2 set da Román Andrés Burruchaga, ma uno dei punti del match è dell'azzurro. Rovescio a una mano perfetto che lascia l'argentino senza parole. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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© Video.gazzetta.it - Cobolli-Burruchaga: highlights Atp Umago. Rovescio pazzesco di Flavio

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Cobolli-Burruchaga: gli highlights | ATP 250 Umago

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