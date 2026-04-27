Bertin | Ricambio generazionale centrale per il futuro del terziario

Oggi si è svolta l’assemblea generale ordinaria di Confcommercio Padova presso la sede di piazza Bardella. Alla riunione ha partecipato il presidente dell’associazione, che ha sottolineato l’importanza del ricambio generazionale per il futuro del settore terziario. L’incontro ha coinvolto diversi rappresentanti del mondo del commercio e dei servizi locali, affrontando temi legati alla crescita e alla sostenibilità delle imprese.

Oggi, 27 aprile, la sede in piazza Bardella ha accolto l’assemblea generale ordinaria di Confcom Confcommercio Padova. I numeri al centro, in primis quello più contenuto: 112, ovvero il saldo tra iscrizioni, 161, e dimissioni, 49. «In tempi di difficoltà della rappresentanza continuare a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Politiche agricole e ricambio generazionale: il confronto istituzionale sul futuro del settore primario toscanoFIRENZE – Il futuro del settore primario toscano, le dinamiche legate alla nuova Politica Agricola Comune (Pac) e la necessità di riforme strutturali... Imprese, nuove strategie: "Ricambio generazionale, ci giochiamo il futuro"C’è un fantasma che agita il mondo delle imprese, in particolare quelle della nostra provincia. Contenuti e approfondimenti Ricambio generazionale e difficoltà a gestirloIn Italia il passaggio generazionale nelle piccole medie imprese - in particolare quelle familiari - non è solo un fatto privato: è un tema sociale, perché incide sulla tenuta del lavoro, dei ... avvenire.it Ricambio generazionale. Solo il 2,5% è under 30L’agricoltura costituisce, secondo i dati elaborati dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna, un settore caratterizzante dell’economia provinciale: nasce lì, ... ilrestodelcarlino.it