Tappa di 154 km da Malemort a Ussel, con un percorso vallonato e tre salite di media difficoltà nei primi 100 km. Prima del riposo, il leader in classifica generale indossa la maglia gialla, con vantaggi notevoli rispetto ai rivali. Il finale è stato movimentato, con diversi attacchi e cambi di ritmo tra i corridori. La classifica ufficiale riflette la posizione del corridore in testa, che mantiene il vantaggio accumulato.

La nona tappa del Tour de France 2026 proponeva 154 km da Malemort a Ussel lungo un percorso vallonato, caratterizzato da tre salite di media difficoltà nei primi cento chilometro e da un finale decisamente movimentato. Quattro fuggitivi della prima ora hanno animato la giornata in terra transalpina e sono riusciti a giocarsi la vittoria, sorprendendo di misura il gruppo all’inseguimento. Resta tutto invariato nelle posizioni alte della classifica generale: dopo il Tourmalet affrontato ormai tre giorni fa, non è successo più nulla di rilevante nella lotta per la conquista del trofeo finale e bisognerà attendere la prossima settimana per delle nuove fiammate tra i grandi pretendenti al podio sui Campi Elisi di Parigi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, nona tappa: Pogacar in maglia gialla prima del riposo, vantaggi astronomici

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