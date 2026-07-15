cistiti ricorrenti tutta colpa dei batteri

Le cistiti ricorrenti sono causate da batteri che risalgono dall’area intorno all’uretra alla vescica. Tra i fattori che favoriscono l’infezione ci sono disidratazione, l’uso prolungato di costumi umidi e cambiamenti nelle abitudini quotidiane. La condizione si manifesta con sintomi ricorrenti e può richiedere trattamenti ripetuti. Nessuna relazione con altre patologie o cause specifiche è stata riscontrata.

UROLOGIA. L’infezione si sviluppa quando «risalgono» dall’area intorno all’uretra fino alla vescica. Disidratazione, lunghi periodi con indosso il costume umido, cambiamenti delle abitudini. Sono diversi i fattori che in questa stagione possono favorire la comparsa della cistite, infezione urologica che colpisce in particolare le donne. Ma quali sono le cause? E quali sono le terapie possibili? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Gaia Colalillo, specialista in urologia dell’Unità di Urologia del Policlinico San Marco. «La cistite è un’infiammazione delle vie urinarie inferiori, in particolare della vescica, nella maggior parte dei casi dovuta a un’infezione batterica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Candida, Vaginosi, Vaginite o Cistite Come riconoscerle (Guida).

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