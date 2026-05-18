Secondo quanto riportato dal Telegraph, si pensa che il dirigente abbia ancora avuto interesse per Xabi Alonso, attribuendo la responsabilità della mancata operazione ai giocatori coinvolti. Dopo un’esperienza breve e molto discussa al Real Madrid, Alonso ha deciso di ripartire dal Chelsea, proseguendo così la sua carriera in Premier League. La notizia si inserisce in un quadro di trattative e voci che ruotano attorno al mercato dei trasferimenti estivo, senza ulteriori approfondimenti ufficiali.

Xabi Alonso riparte dal Chelsea dopo una delle esperienze più brevi e più discusse degli ultimi anni al Real Madrid. Soltanto 233 giorni sulla panchina blanca, sufficienti però a lasciare dietro di sé un dibattito enorme: davvero il tecnico basco ha fallito oppure è stato divorato da uno spogliatoio ormai fuori controllo? Il Real, dopo una stagione tossica, fatta di tensioni interne, ego ingestibili e risultati lontani dagli standard storici del club, ha deciso di voltare ancora pagina richiamando José Mourinho. Alonso paga il crollo del Real, ma non esce ridimensionato dal mercato europeo. Anzi. Il Chelsea lo ha scelto come nuovo allenatore subito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Telegraph è convinto che Perez volesse ancora Xabi Alonso, la colpa sarebbe tutta dei giocatori

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