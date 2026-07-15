Il capogruppo di centrodestra in Parlamento ha affermato che la nuova legge elettorale favorisce il premierato, accusando circa venti parlamentari di centrodestra di aver agito per interesse personale piuttosto che per il bene del governo e del Paese. Ha sottolineato che questi esponenti, mossi dall’istinto di conservazione, hanno scelto di seguire i propri interessi. Non sono state fatte dichiarazioni su eventuali conseguenze o sanzioni.

«Una ventina di parlamentari di centrodestra», per «istinto di conservazione», ha scelto «di fare i propri interessi, non pensare agli interessi generali del governo, del Parlamento e degli italiani ». Luca Ciriani non gira intorno al problema. All’indomani della bocciatura per un solo voto dell’emendamento che avrebbe reintrodotto le preferenze nella legge elettorale, il ministro per i Rapporti con il Parlamento indica con chiarezza i responsabili del passo falso: i franchi tiratori annidati nella maggioranza. L’esultanza della sinistra: “Reazione disperata”. Il voto segreto ha affossato una delle modifiche più significative del provvedimento, offrendo alle opposizioni l’occasione per inscenare in Aula festeggiamenti, abbracci e saltelli tra Elly Schlein e Giuseppe Conte. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ciriani non arretra: “Questa legge elettorale apre la strada al premierato”. E mette nel mirino i franchi tiratori

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