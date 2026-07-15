Le autorità hanno aumentato la presenza di controllori privati sulla linea del Metromare e rafforzato la vigilanza nelle stazioni. Sono stati impiegati controllori privati e unità cinofile per monitorare e prevenire atti vandalici. Inoltre, sono stati potenziati i sistemi di videosorveglianza e intensificati gli interventi di pulizia sui mezzi pubblici. Queste misure sono state adottate per rispondere all’aumento di comportamenti dannosi e garantire maggiore sicurezza.

Manolo Cipolla, presidente di Cotral, come affrontate l’assedio dei vandali? «Da tempo abbiamo messo in campo un presidio strutturato: vigilanza con unità cinofile, sistema di videosorveglianza rafforzata e un’attività costante di pulizia dei treni. Un impegno che ha portato a ridurre sensibilmente gli episodi nelle stazioni presidiate ma, come abbiamo denunciato, il fenomeno è cambiato, con azioni sui treni in movimento, sempre più aggressive e imprevedibili. Adatteremo la nostra strategia, perché la sicurezza dei passeggeri resta la nostra priorità, insieme al decoro. Abbiamo introdotto un esperimento, controllori privati sulla Metromare e stretto sulla lotta all'evasione tariffaria». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Cipolla, presidente Cotral: «Rafforzata la vigilanza nelle stazioni, sulla Metromare arrivano i controllori privati»

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