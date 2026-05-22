Cotral assume 15 capotreno per Metromare e Roma-Viterbo | candidature aperte

Cotral ha aperto le candidature per assumere quindici capotreno destinati al servizio Metromare e alla linea Roma-Viterbo. La società di trasporto ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di recruiting, invitando i candidati interessati a presentare domanda. Le assunzioni riguardano principalmente i turni di servizio lungo le linee gestite dall’azienda, con l’obiettivo di rafforzare il personale operativo. La selezione rimane aperta fino a nuove comunicazioni o al raggiungimento del numero previsto di assunti.

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Ostia, 22 maggio 2026 – Cotral avvia la selezione di 15 capotreno e lancia una nuova campagna di recruiting. L’avviso riguarda l’inserimento nella Direzione Operativa Ferroviaria delle linee Metromare e Roma-Viterbo di 15 risorse con contratto full-time a tempo determinato di 6 mesi, prorogabile e con possibile trasformazione a tempo indeterminato in base alle esigenze aziendali. Mansioni. La figura del capotreno rappresenta un ruolo centrale per il servizio ferroviario: garantisce la sicurezza dei viaggiatori, la regolarità dell’esercizio e il corretto svolgimento delle attività a bordo treno, operando in coordinamento con il personale ferroviario e il Regolatore della Circolazione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Cotral cerca 15 capotreno per Metromare e Roma–Viterbo: come candidarsi Cotral: 15 nuovi capotreno per Roma e Viterbo, ecco come candidarsi? Domande chiave Quali requisiti tecnici servono per candidarsi entro il 5 giugno? Come cambierà la sicurezza sui treni Roma-Viterbo con i nuovi... Cotral assume 15 capotreno per Metromare e Roma-Viterbo: candidature aperteOstia, 22 maggio 2026 – Cotral avvia la selezione di 15 capotreno e lancia una nuova campagna di recruiting. L’avviso riguarda l’inserimento nella Direzione Operativa Ferroviaria delle linee Metromare ... ilfaroonline.it Cotral cerca 15 capotreno per Metromare e Roma–Viterbo: come candidarsiCotral seleziona 15 capotreno per le linee Metromare e Roma–Viterbo. Contratto a tempo determinato di 6 mesi, candidature entro il 5 giugno 2026 ... romatoday.it