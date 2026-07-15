Cinemoda si svolgerà a Milano il 25 e 26 settembre 2026, in coincidenza con la Milano Fashion Week. La rassegna, dedicata a arte visiva, cinema e moda, torna dopo la prima edizione, confermandosi come evento annuale. L’obiettivo è favorire il confronto tra le diverse forme di creatività contemporanea. La manifestazione si svolgerà in due giorni, con esposizioni e incontri dedicati a queste tematiche.

Dopo il successo dell'edizione inaugurale, Cinemoda torna a Milano il 25 e 26 settembre, durante la Milano Fashion Week, confermandosi un appuntamento annuale dedicato all’arte visiva e al confronto tra cinema, moda e creatività contemporanea. La rassegna si terrà presso il Cinema Arlecchino, uno dei luoghi simbolo della cultura cinematografica milanese. Per due giorni, il pubblico sarà invitato a riscoprire il grande schermo attraverso una selezione di dodici film che raccontano la moda come espressione culturale, linguaggio narrativo e specchio del cambiamento sociale. Cosa prevede la rassegna Il programma proporrà una selezione di film, talk e momenti di approfondimento dedicati a esplorare il rapporto tra costume, immagine e narrazione cinematografica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cinemoda torna a settembre 2026, la rassegna nata per «creare connessioni»

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