Scrivi amore | da Gilda Sconzajuocu torna la rassegna per chi non si rassegna
Torna la rassegna “Vuci 'o Vièntu” presso la Gilda Sconzajuocu, dedicata a chi sceglie di non arrendersi. Nel fine settimana saranno presenti sul palco le attrici Giada Baiamonte e Chiara Gambino con lo spettacolo “Scrivi Amore”. L’evento si svolgerà sabato 9 alle 21:30 e domenica 10 alle 19, con due repliche programmate. La manifestazione prosegue nel tentativo di offrire un spazio alla creatività e alla resistenza culturale.
Torna “Vuci 'o Vièntu”, la rassegna per chi non si rassegna. Nel fine settimana a calcare la scena de la Gilda Sconzajuocu saranno Giada Baiamonte e Chiara Gambino, con “Scrivi Amore”, in scena sabato 9 alle ore 21:30 e in replica domenica 10 alle ore 19.Uno spettacolo tratto da "Gli occhi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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