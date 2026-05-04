Scrivi amore | da Gilda Sconzajuocu torna la rassegna per chi non si rassegna

Torna la rassegna “Vuci 'o Vièntu” presso la Gilda Sconzajuocu, dedicata a chi sceglie di non arrendersi. Nel fine settimana saranno presenti sul palco le attrici Giada Baiamonte e Chiara Gambino con lo spettacolo “Scrivi Amore”. L’evento si svolgerà sabato 9 alle 21:30 e domenica 10 alle 19, con due repliche programmate. La manifestazione prosegue nel tentativo di offrire un spazio alla creatività e alla resistenza culturale.