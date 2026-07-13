È nata una coalizione europea per creare uno scudo anti-missile comune | ci sono anche Italia e Ucraina

Notizia in breve

Otto paesi europei, tra cui Italia e Ucraina, hanno annunciato oggi la creazione di una coalizione per sviluppare un sistema di difesa missilistica integrato. L’obiettivo è realizzare un’architettura difensiva con finalità esclusivamente di protezione, in tempi rapidi. La cooperazione tra i membri si concentra sulla condivisione di risorse e tecnologie per rispondere a potenziali attacchi missilistici, senza scopi offensivi.