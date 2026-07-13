È nata una coalizione europea per creare uno scudo anti-missile comune | ci sono anche Italia e Ucraina
Otto paesi europei, tra cui Italia e Ucraina, hanno annunciato oggi la creazione di una coalizione per sviluppare un sistema di difesa missilistica integrato. L’obiettivo è realizzare un’architettura difensiva con finalità esclusivamente di protezione, in tempi rapidi. La cooperazione tra i membri si concentra sulla condivisione di risorse e tecnologie per rispondere a potenziali attacchi missilistici, senza scopi offensivi.
L'Italia, insieme all'Ucraina e altri otto Paesi europei, ha lanciato oggi una coalizione antibalistica. Si tratta di un'alleanza che mira a sviluppare in breve tempo una "architettura integrata di difesa missilistica": una cooperazione stretta, con scopo "puramente difensivo", per tutelarsi da eventuali attacchi missilistici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Notizie e thread social correlati
Nasce la Coalizione per uno scudo antibalistico comune: aderiscono l’Ucraina e 9 Paesi europei, anche l’ItaliaLunedì a Parigi si è costituita la Coalizione dei Volenterosi, con l’obiettivo di sviluppare uno scudo antibalistico comune.
Nasce 9+Ucraina, la coalizione europea anti-missili balistici. C’è anche l’ItaliaÈ stata annunciata la creazione di 9+Ucraina, una coalizione europea contro i missili balistici.
Temi più discussi: Una coalizione climatica contro il fascismo fossile; Vertice NATO 2026, la conferenza stampa del Presidente Meloni; Tajani: In Iran lotta di potere. Le minacce alla premier? Non ci faremo intimidire (Corriere della Sera); Nasce la Coalizione anti-aerea per difendere Kiev e l’Europa.
Vertice dei volenterosi, nasce una coalizione europea per lo scudo anti-missili: 9 Paesi tra cui l’Italia facebook
AI e bambini, la Coalizione Onu e le assenze di peso (mentre l’Italia c’è). #lapresse #salute #lasalute #AI Leggi l'articolo qui : lapresse.it/salute/2026/07… x.com
Nasce 9+Ucraina, la coalizione europea anti-missili balistici. C’è anche l’ItaliaÈ nata a Parigi la coalizione integrata anti-missili balistici in Europa. Ne fanno parte nove Paesi europei, tra cui l'Italia, più l'Ucraina ... msn.com
È nata una coalizione europea per creare uno scudo anti-missile comune: ci sono anche Italia e UcrainaNasce una nuova coalizione in Europa, con un progetto militare puramente difensivo: uno scudo antibalistico – ovvero in difesa dagli attacchi missilistici – che riunisce dieci Stati. Tra di loro Ita ... fanpage.it