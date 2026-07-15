Il Ministero della Cultura ha assegnato 37,16 milioni di euro a 129 progetti cinematografici, tra cui lungometraggi, documentari, animazioni e produzioni per tv e web. La ripartizione dei fondi mira a favorire lavori di qualità, lasciando da parte le produzioni meno rilevanti. La lista dei film finanziati è stata pubblicata, evidenziando le opere che riceveranno il sostegno pubblico.

La nuova tornata dei contributi selettivi del Ministero della Cultura ha messo in campo 37,16 milioni euro per sostenere 129 progetti tra lungometraggi, documentari, animazione e produzioni per tv e web. La linea più ‘ricca’ – come racconta un’ampia analisi a firma di Gianluca Arnone su Cinematografo.it – re sta quella dei film di particolare qualità artistica, che assorbe 14,85 milioni euro e finanzia 23 titoli. Qui si concentrano i nomi più riconoscibili: Nanni Moretti con ‘Succederà questa notte’ (1 milione euro), Dario Argento con ‘Tra i vivi e i morti’ (750.000 euro), Mario Martone con ‘Scherzetto’ (800.000 euro), Emanuele Crialese con ‘Cuore nero’ (750. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cinema, basta mangiatoia di sinistra: 37 milioni a progetti di qualità. Ecco l’elenco dei film finanziati

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