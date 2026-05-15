Aree artigianali finanziati 57 progetti per 75 milioni di euro

È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili nell'ambito dell'avviso dedicato alla riqualificazione e al potenziamento delle aree artigianali. In totale, sono stati approvati 57 interventi con un finanziamento complessivo di circa 75 milioni di euro. L'iniziativa, promossa dall’assessorato delle Attività produttive, mira a sostenere interventi di efficientamento e sviluppo delle zone dedicate all’artigianato. La selezione dei progetti si basa sui criteri stabiliti nel bando e riguarda diverse località della regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui