Aree artigianali finanziati 57 progetti per 75 milioni di euro
È stata pubblicata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziabili nell'ambito dell'avviso dedicato alla riqualificazione e al potenziamento delle aree artigianali. In totale, sono stati approvati 57 interventi con un finanziamento complessivo di circa 75 milioni di euro. L'iniziativa, promossa dall’assessorato delle Attività produttive, mira a sostenere interventi di efficientamento e sviluppo delle zone dedicate all’artigianato. La selezione dei progetti si basa sui criteri stabiliti nel bando e riguarda diverse località della regione.
L'assessorato delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva delle istanze ammissibili e finanziabili relative all'avviso "Interventi di riqualificazione, potenziamento ed efficientamento delle aree artigianali". La dotazione finanziaria complessiva, in origine pari a 50,8. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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