Cina-Russia il nuovo rapporto tra Xi e Putin | lo spostamento di potere con la guerra in Ucraina

Il 14 luglio, il Wall Street Journal ha riferito che il rapporto tra il presidente cinese e il leader russo è cambiato. Xi Jinping, che nel 2013 visitò Mosca come primo viaggio ufficiale da leader, ora sembra esercitare un ruolo di gestione nei confronti di Putin. La guerra in Ucraina sembra aver modificato i rapporti tra i due, portando a una maggiore influenza di Pechino sulla leadership russa.

Pechino, 14 lug. (Adnkronos) - "Un tempo Xi Jinping (che nel 2013 ha scelto Mosca come prima capitale da visitare da leader, ndr) ammirava Vladimir Putin, ora lo gestisce", scrive il Wall Street Journal. "Quattro anni di guerra e isolamento economico hanno ridotto il presidente russo a un supplicante in una relazione sempre più squilibrata, e a volte tesa", si sottolinea, citando il mancato accordo sul gasdotto Potenza della Siberia 2 nel corso della 14esima visita di Putin per incontrare Xi in Cina a maggio, contrariamente a quanto aveva poco prima anticipato come certo il Presidente russo. La delegazione russa arrivata a Pechino prima di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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China benefits too much from Ukraine war to push Putin to end it | News in Depth

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