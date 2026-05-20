A pochi giorni dalla visita del presidente degli Stati Uniti, Pechino ha visto un fitto movimento di attività in vista dell’arrivo di Vladimir Putin. La capitale cinese si è preparata ad accogliere il leader russo con incontri e eventi ufficiali, segnando un nuovo momento nelle relazioni tra Mosca e Pechino. La visita si inserisce in un periodo di crescente attenzione internazionale verso i rapporti tra Russia e Cina, che continuano a rafforzarsi con incontri ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

Grande movimento a Pechino che, a meno di una settimana di distanza dalla visita del presidente statunitense Donald Trump, si è preparata ad accogliere il presidente russo Vladimir Putin. Il Ministro degli Esteri Wang Yi ha accolto quest’ultimo, arrivato in Cina martedì sera per l’incontro previsto con il suo omologo cinese Xi Jinping. Gli argomenti di discussione saranno molteplici: dai rapporti bilaterali, alla cooperazione e altresì dell’attuale crisi globale. Iniziano i colloqui tra Vladimir Putini e Xi Jinping. Prima ancora che l’incontro tra Russia e Cina si ipotizzasse e concretizzasse, il Cremlino aveva già esternato la volontà di volter di voler discutere della cooperazione economica tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuovo incontro tra Vladimir Putin e Xi Jinping: rinnovata «L’incontrollabile alleanza» tra Russia e Cina

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