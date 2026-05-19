Lo zar verso Pechino Alleanza Russia-Cina per la pace' Xi a Trump Putin potrebbe pentirsi della guerra

Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina per incontrare il presidente cinese Xi Jinping, con cui discuterà di relazioni bilaterali, cooperazione in diversi settori e questioni di interesse comune a livello internazionale e regionale. La visita è prevista come occasione di confronto diretto tra i due leader, senza dettagli sui temi specifici trattati. Durante l'incontro, si discuterà anche della possibilità di rafforzare l’alleanza tra i due paesi e delle implicazioni delle loro posizioni su questioni globali.

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si scambieranno opinioni sui rapporti bilaterali, sulla cooperazione in vari settori e su questioni internazionali e regionali di reciproco interesse durante la prossima visita del presidente russo Vladimir Putin in Cina. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun in conferenza stampa. Si tratterà della venticinquesima visita del presidente Putin in Cina, ha ricordato Guo aggiungendo che «le due parti coglieranno l’occasione di questa visita per continuare a promuovere lo sviluppo delle relazioni sino-russe a un livello superiore, il che infonderà maggiore stabilità ed energia positiva nel mondo». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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