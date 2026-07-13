Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie in Valle d’Aosta domande su Mobdoc dal 13 al 23 luglio

Dal 13 al 23 luglio si possono presentare domande su Mobdoc per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale scolastico in Valle d’Aosta. Il 10 luglio 2026 è stato firmato il Contratto Collettivo Regionale Integrativo che disciplina queste operazioni.

È stato sottoscritto il 10 luglio 2026 il Contratto Collettivo Regionale Integrativo relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale scolastico della Valle d’Aosta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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