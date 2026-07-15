Chris Jericho ha affermato che molti dei suoi critici nel mondo del wrestling cambieranno opinione quando si ritirerà. L’atleta ha dichiarato di essere consapevole delle critiche ricevute, ma ritiene che la maggior parte di chi ora lo critica lo rimpiangerà in futuro. Jericho ha espresso questa convinzione senza specificare quando avverrà il suo ritiro, mantenendo un tono di certezza sulle reazioni future del pubblico.

Chris Jericho sa bene che una parte dei fan del wrestling pensa che sia arrivato il momento di ritirarsi. Ma secondo lui, molti di quelli che oggi lo criticano cambieranno idea quando arriverà davvero il giorno del suo addio. In un’intervista concessa a Fox News Digital, l’ex campione del mondo AEW ha spiegato che anche i suoi detrattori più accaniti finiranno per riconoscere il valore di ciò che ha dato al wrestling, sottolineando come spesso le persone tendano ad apprezzare qualcosa solo quando non è più disponibile: “È un po’ come una grande band rock’n’roll. I Rolling Stones, ad esempio, hanno appena pubblicato un nuovo album ed è incredibile, ma sono in attività da 60 anni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chris Jericho: “I miei critici mi rimpiangeranno quando mi ritirerò”

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