In conferenza stampa prima degli ottavi di finale contro la Spagna, il capitano della nazionale portoghese ha dichiarato che si ritirerà dal calcio quando deciderà lui, senza indicare una data precisa. Ronaldo ha risposto in modo deciso alle domande sul suo futuro, ribadendo che non ha intenzione di seguire pressioni esterne o scadenze. La sua posizione è chiara, e non sono state fornite ulteriori indicazioni sui piani successivi.

. Le parole del capitano alla vigilia della Spagna. Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di farsi dettare i tempi del proprio futuro. Alla vigilia degli ottavi di finale del Mondiale contro la Spagna, il campione portoghese ha affrontato in conferenza stampa il tema del ritiro, rispondendo in maniera netta alle domande dei giornalisti. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Il capitano del Portogallo ha chiarito la propria posizione con una frase destinata a far discutere: « Mi ritirerò quando vorrò io, non quando vorrete voi ». Un messaggio diretto, che conferma la volontà di continuare a essere protagonista e di non lasciarsi condizionare dalle critiche o dalle voci sul suo futuro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ronaldo, l’ultimo Mondiale col Portogallo e il messaggio sul ritiro: «Mi ritirerò quando vorrò io»

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RONALDO FANS! Tomorrow early morning na another big moment for Portugal and Una GOAT Ronaldo!

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