Angelo Pagotto ha dichiarato di aver speso 350 milioni di euro durante un anno al Milan, senza aver conservato nulla. Ha aggiunto che i suoi figli non vogliono più vederlo né parlare con lui, e ha espresso il desiderio di spiegare loro cosa è accaduto. In un’altra occasione, ha raccontato di aver acquistato quasi tutta la nuova collezione di Versace, sorprendendosi al momento del pagamento.

“Entro da Versace e acquisto praticamente tutta la nuova collezione. Vado alla cassa e quasi mi viene un infarto. Il conto era 10 milioni delle vecchie lire. Oggi non mi è rimasto più nulla”. Da promessa del calcio italiano a uomo costretto a ripartire da zero, passando per il Milan, le squalifiche per doping, la depressione e i lavori più disparati per sopravvivere. La storia di Angelo Pagotto è una parabola fatta di cadute e tentativi di risalita. Oggi l’ex numero 1 di Napoli, Sampdoria e Milan vive una seconda vita da allenatore dei portieri, ma i rimpianti continuano ad accompagnarlo. Alcuni riguardano le scelte compiute durante la carriera, altri sono molto più dolorosi e hanno a che fare con la sua famiglia, come confessa in un’intervista a Fanpage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “In un anno al Milan ho speso 350 milioni, non mi è rimasto nulla. I miei figli non mi vogliono vedere, né parlare. Mi piacerebbe spiegargli cosa è successo”: parla Angelo Pagotto

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