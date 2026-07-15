ChorusLife Beer Fest la piazza si accende tra musica live karaoke birra e cucina

Dal 16 al 19 luglio, Piazza del Sagittario ospita il ChorusLife Beer Fest, un evento di quattro giorni che offre musica dal vivo, karaoke, birra e cibo. La manifestazione si svolge nel centro della città e prevede serate dedicate all’intrattenimento e alla degustazione. L’evento è organizzato da ChorusLife e si svolge nelle serate di giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Quattro serate di musica dal vivo, divertimento, buon cibo e birra. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio Piazza del Sagittario ospita il ChorusLife Beer Fest, nuovo appuntamento dell’estate di ChorusLife. Il programma propone ogni sera uno spettacolo differente, spaziando dalla musica bergamasca al rock italiano, fino ai grandi successi degli anni Novanta e al karaoke. Ad aprire il festival, giovedì 16 luglio, saranno Bepi & The Prismas. Tiziano Incani e la sua band porteranno sul palco uno spettacolo capace di unire ironia, dialetto, rock e sonorità country. Un repertorio che si è evoluto nel tempo in un racconto musicale dell’identità, della cultura e delle contraddizioni del territorio orobico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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