Fiumi di birra musica live e le specialità della cucina romagnola | si apre il weekend del Calisese Beer Fest

Notizia in breve

Dal 4 al 7 giugno, nel Parco delle Scuole Medie di Calisese, si svolge la quarta edizione del Calisese Beer Fest. L'evento propone quattro giorni con musica dal vivo, fiumi di birra e specialità della cucina romagnola. La manifestazione è dedicata a tutte le età e si svolge nell’area del parco, offrendo intrattenimento e cibo tipico locale.