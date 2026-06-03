Fiumi di birra musica live e le specialità della cucina romagnola | si apre il weekend del Calisese Beer Fest
Dal 4 al 7 giugno, nel Parco delle Scuole Medie di Calisese, si svolge la quarta edizione del Calisese Beer Fest. L'evento propone quattro giorni con musica dal vivo, fiumi di birra e specialità della cucina romagnola. La manifestazione è dedicata a tutte le età e si svolge nell’area del parco, offrendo intrattenimento e cibo tipico locale.
Da giovedì 4 a domenica 7 giugno nella cornice del Parco delle Scuole Medie di Calisese torna per la quarta edizione di Calisese Beer Fest, quattro giorni dedicati alla birra, al buon cibo e al divertimento per tutte le età. Ogni sera il cuore pulsante della festa sarà lo stand gastronomico che. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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