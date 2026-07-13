Dal 15 al 19 luglio, lo spazio culturale Sharing Art a Pompei ospita l’Entropia Beer Fest 2026, una manifestazione di cinque giorni dedicata alla birra artigianale, musica e solidarietà. Sono previste 25 spine di birra artigianale, con street food locale e concerti ogni sera. Durante l’evento si svolge anche una raccolta fondi benefica.

Dal 15 al 19 luglio lo spazio culturale Sharing Art ospita la kermesse estiva. In programma a Pompei 25 spine di birra artigianale, street food locale, concerti ogni sera e una raccolta fondi benefica. – www-notizie.com Prende il via a Pompei la quinta edizione dell’ Entropia Beer Fest, l’appuntamento estivo che unisce la cultura della birra artigianale, gastronomia del territorio e la musica dal vivo. La manifestazione avrà inizio mercoledì 15 luglio e terminerà domenica 19 nella cornice dello Sharing Art, spazio culturale in via Civita 5A, poco distante dal Parco Archeologico di Pompei. 25 spine di birra artigianale e street food del territorio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - A Pompei, l’Entropia Beer Fest 2026: cinque giorni tra birra artigianale, musica e solidarietà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Montemesola Beer Fest, il conto alla rovescia è iniziato: due giorni di musica e birra artigianaleIl Montemesola Beer Fest si svolgerà tra due giorni, con due giorni di musica e birra artigianale.

Birra artigianale protagonista: a Pontecagnano arriva il "PonteHop Beer Fest"Dal 29 al 31 maggio, a Pontecagnano Faiano, si svolge la prima edizione del PonteHop Beer Fest, un evento dedicato alla birra artigianale della...

Temi più discussi: Torna l’Entropia Beer Fest: a Pompei birra artigianale, food e musica live; Sharing Art Pompei 2026: tutti gli eventi della settima edizione tra arte, danza e benessere; Sharing Art Pompei 2026: la settima edizione tra performance; Pompei, primo consiglio comunale dell’era Tortora: Robetti è presidente dell’assise.

Pompei, al via la quinta edizione dell’Entropia Beer FestPompei: quinta edizione dell'Entropia Beer Fest 2026, appuntamento estivo che unisce la cultura della birra artigianale, la gastronomia del territorio e la musica dal vivo. ilgazzettinovesuviano.com

Pompei, dal 17 al 20 luglio torna l’Entropia Beer Fest alla Residenza Sharing ArtQuattro giorni di musica, birra artigianale e cultura popolare: torna a Pompei l’atteso Entropia Beer Fest, in programma dal 17 al 20 luglio 2025 nella suggestiva cornice della Residenza Artistica ... ilgazzettinovesuviano.com