A Pompei l’Entropia Beer Fest 2026 | cinque giorni tra birra artigianale musica e solidarietà

Da notizie.com 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 15 al 19 luglio, lo spazio culturale Sharing Art a Pompei ospita l’Entropia Beer Fest 2026, una manifestazione di cinque giorni dedicata alla birra artigianale, musica e solidarietà. Sono previste 25 spine di birra artigianale, con street food locale e concerti ogni sera. Durante l’evento si svolge anche una raccolta fondi benefica.

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Dal 15 al 19 luglio lo spazio culturale Sharing Art ospita la kermesse estiva. In programma a Pompei 25 spine di birra artigianale, street food locale, concerti ogni sera e una raccolta fondi benefica. – www-notizie.com Prende il via a Pompei la quinta edizione dell’ Entropia Beer Fest, l’appuntamento estivo che unisce la cultura della birra artigianale, gastronomia del territorio e la musica dal vivo. La manifestazione avrà inizio mercoledì 15 luglio e terminerà domenica 19 nella cornice dello Sharing Art, spazio culturale in via Civita 5A, poco distante dal Parco Archeologico di Pompei. 25 spine di birra artigianale e street food del territorio. 🔗 Leggi su Notizie.com

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